Бывший следователь Борис Уваров : Супруга Влада Листьева Альбина Назимова сообщила информацию, которую отказалась повторить для записи

"В один момент Назимова сообщила очень интересную информацию, однако во время разговора я решил не включать магнитофон ", – заявил Борис Уваров.





Влада Листьева - первого генерального директора телекомпании "ОРТ" 1 марта 1995 года убили. Согласно утверждениям его супруги Альбины Назимовой, у него был конфликт с Борисом Березовским и Бадри Патаркацишвили. Бывший следователь заявил, после смерти возлюбленного жена была очень спокойной и вела беседу.Он рассказал ей о необходимости повторить сказанное для следственной записи, однако она не согласилась. Ей не нравился лишний интерес к их с журналистом семье. И олигарх, и его партнёр были в этом замешаны. Он очень переживал по поводу постоянных звонков от них, становился замкнутым, волновался.Журналист и репортер Родион Чепель стал режиссёром картины "Листьев. Новый взгляд". Он решил узнать у участников фильма имя человека, причастного к убийству ведущего передачи «Взгляд». Лишь два листика остались нетронутыми. Вероятными заказчиками оказались Александр Любимов, являющийся медиаменеджером, Сергей Лисовский, возглавляющий рекламное агентства "Премьер СВ", а также Борис Березовский.