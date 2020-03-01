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Бывший следователь Борис Уваров : Супруга Влада Листьева Альбина Назимова сообщила информацию, которую отказалась повторить для записи

Борис Уваров, бывший старший следователь по особо важным делам в 1995 году рассказал, после смерти тележурналиста Влада Листьева его супруга Альбина Назимова сообщила информацию, которую отказалась повторить для записи.

Влада Листьева - первого генерального директора телекомпании "ОРТ" 1 марта 1995 года убили. Согласно утверждениям его супруги Альбины Назимовой, у него был конфликт с Борисом Березовским и Бадри Патаркацишвили. Бывший следователь заявил, после смерти возлюбленного жена была очень спокойной и вела беседу.
"В один момент Назимова сообщила очень интересную информацию, однако во время разговора я решил не включать магнитофон ", – заявил Борис Уваров.

Он рассказал ей о необходимости повторить сказанное для следственной записи, однако она не согласилась. Ей не нравился лишний интерес к их с журналистом семье. И олигарх, и его партнёр были в этом замешаны. Он очень переживал по поводу постоянных звонков от них, становился замкнутым, волновался.

Журналист и репортер Родион Чепель стал режиссёром картины "Листьев. Новый взгляд". Он решил узнать у участников фильма имя человека, причастного к убийству ведущего передачи «Взгляд». Лишь два листика остались нетронутыми. Вероятными заказчиками оказались Александр Любимов, являющийся медиаменеджером, Сергей Лисовский, возглавляющий рекламное агентства "Премьер СВ", а также Борис Березовский.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:26

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