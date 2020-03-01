Во время немецкого тура Лолита Милявская стирает одежду своего коллектива в раковине

Лолита Милявская разместила видео, на котором она стирает черные футболки с белыми надписями. Весь процесс проходит в ванной комнате в раковине. Исполнительница показывает на камеру одежду и говорит, что"клавишника" она уже выстирала. Также знаменитость пошутила, что после концертов вот так подрабатывает. В комментарии известная певица написала:Подписчики поблагодарили Лолиту Милявскую за поднятое настроение. Некоторые начали в шуточной форме спрашивать, сколько стоят услуги исполнительницы. Также фанаты написали, что певица правильно сделала, что не дала мужчинам из своего коллектива заниматься стиркой. За час пост исполнительницы просмотрели почти 210 000 пользователей Сети.