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Алла Пугачева поздравила фанатов с первым воскресеньем весны

Алла Пугачева решила поздравить своих фанатов в социальной сети Instagram с первым воскресеньем весны. Преданные поклонники высоко оценили новый пост Примадонны.
Алла Пугачева поздравила фанатов с первым воскресеньем весны

Несколько часов назад Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с первым днем весны. Сейчас знаменитая исполнительница опубликовала новую фотографию, на которой она запечатлена крупным планом. В комментарии Примадонна поздравила преданных поклонников с первым воскресеньем весны. В конце своей публикации знаменитость поставила несколько стикеров в виде ромашек.

Первыми на пост Аллы Пугачевой отреагировали Игорь Николаев и Наташа Королёва, которые поздравили знаменитую певицу с праздником. Пользователи Сети присоединились и начали писать, что на снимке Примадонна выглядит прекрасно, и видно, что у нее весеннее настроение. Фанаты пожелали Алле Пугачевой прекрасного настроения, здоровья и долгих лет жизни. Некоторые отметили, что весна — это самая любимая их пора года.Меньше чем за час пост Примадонны набрал почти 35 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:31

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