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Звезда «Гоголя» Юлия Франц изменилась до неузнаваемости

Юлия Франц, получившая известность благодаря картине «Гоголь», изменилась до неузнаваемости на новом фото, которое она обнародовала на своей странице в Instagram. По мнению фанатов, актрисе значительно лучше с темными волосами.
Звезда «Гоголя» Юлия Франц изменилась до неузнаваемости

Франц решила изменить внешность почти сразу после завершения работы над «Гоголем». В фильме она предстает в образе блондинки с пухлыми губами и довольно ярким макияжем даже с учетом времени, в котором происходят действия ленты. В обычной жизни актриса старается выглядеть натурально, ввиду чего ее почти никогда не узнают поклонники.

В ходе недавнего интервью актриса призналась, что в будущем не исключает даже обращение к пластическим хирургам, но пока не видит в этом никакой необходимости. Также Франц рассказала о своей любви к экспериментам. Из-за этого в будущем она может снова перекраситься в блондинку или выбрать совершенно новый образ.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:08

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