Звезда «Гоголя» Юлия Франц изменилась до неузнаваемости





Франц решила изменить внешность почти сразу после завершения работы над «Гоголем». В фильме она предстает в образе блондинки с пухлыми губами и довольно ярким макияжем даже с учетом времени, в котором происходят действия ленты. В обычной жизни актриса старается выглядеть натурально, ввиду чего ее почти никогда не узнают поклонники.В ходе недавнего интервью актриса призналась, что в будущем не исключает даже обращение к пластическим хирургам, но пока не видит в этом никакой необходимости. Также Франц рассказала о своей любви к экспериментам. Из-за этого в будущем она может снова перекраситься в блондинку или выбрать совершенно новый образ.