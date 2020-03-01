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Стоимость планшетов Google Pixel Slate упала на 700 долларов США

Компания Google заявила о значительном снижении цен на собственную продукцию. Речь идет о планшетах Pixel Slate, выпущенных в 2018 году, стоимость которых упала на 700 долларов США.

Серия планшетов Pixel Slate теперь продается в официальных магазинах Google по сниженной цене. При этом, самая бюджетная версия с 8 Гб ОЗУ и 64 Гб флэш-памяти обойдется покупателю в 499 долларов США, тогда как ранее она предлагалась за 799 долларов. Также, в наличии есть более продвинутая комплектация с чипсетом Intel Core i5, 8 ГБ ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти, чья стоимость составляет 599 долларов, в отличии от первоначального ценника в 999 долларов.

Наконец, падение цен особенно сильно сказалось на старом варианте Google Pixel Slate, оснащенный Intel Core i7, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти. С теперешнего момента его владельцем можно стать всего за 899 долларов, что выглядит довольно внушительно по сравнению с 1599 долларами. Клиентов также порадует дополнение в виде клавиатуры и электронного стилуса. Стоит отметить, что подобные перемены не являются временными или акционными, что говорит о постоянном характере цен.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:58

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