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"Будь счастлива и любима всю свою жизнь": Наталья Рудова поздравила Настасью Самбурскую с днем рождения

Наталья Рудова поздравила свою коллегу и подругу Настасью Самбурскую с днем рождения. В Instagram-аккаунте телеведущая пожелала имениннице всю жизнь быть счастливой и любимой.
"Будь счастлива и любима всю свою жизнь": Наталья Рудова поздравила Настасью Самбурскую с днем рождения

Сегодня Настасья Самбурская празднует свой 33-й день рождения. В честь праздника близкая подруга актрисы Наталья Рудова опубликовала у себя на странице совместную фотографию с именинницей. Снимок сделан на одном из недавних мероприятий. В комментарии знаменитость написала, что сегодня родился прекрасный человек, которого она очень любит. Также Наталья Рудова добавила: "Будь счастлива и любима всю свою жизнь".

Настасья Самбурская одной из первых отреагировала на публикацию своей подруги и написала ей в ответ: "Кися моя! Спасибо!". Подписчики начали поздравлять актрису и певицу с днем рождения. Они пожелали имениннице добра, любви, удачи и множество позитивных эмоций. Также пользователи Сети оставили множество комплиментов Наталье Рудовой и Настасьи Самбурской, назвав их "красотками" и "гордостью России".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:22

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