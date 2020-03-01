"Будь счастлива и любима всю свою жизнь": Наталья Рудова поздравила Настасью Самбурскую с днем рождения

Сегодня Настасья Самбурская празднует свой 33-й день рождения. В честь праздника близкая подруга актрисы Наталья Рудова опубликовала у себя на странице совместную фотографию с именинницей. Снимок сделан на одном из недавних мероприятий. В комментарии знаменитость написала, что сегодня родился прекрасный человек, которого она очень любит. Также Наталья Рудова добавила:Настасья Самбурская одной из первых отреагировала на публикацию своей подруги и написала ей в ответ:. Подписчики начали поздравлять актрису и певицу с днем рождения. Они пожелали имениннице добра, любви, удачи и множество позитивных эмоций. Также пользователи Сети оставили множество комплиментов Наталье Рудовой и Настасьи Самбурской, назвав их "красотками" и "гордостью России".