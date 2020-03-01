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Специалисты рассказали, что делать при падении или утоплении телефона

Специалисты рассказали, что необходимо делать при падении или утоплении телефона. Прежде всего, не стоит самостоятельно пытаться его чинить, а лучше обратиться в сервис и договориться о ремонте с мастером.

Если аппарат попал в воду, прежде всего не стоит его трясти или сушить феном, пытаясь избавиться от воды. Использование риса, гречки или любой другой крупы также пользы не принесут. Для начала нужно отключить аккумулятор, избавиться от чехла, достать из него сим-карту и флеш-карту. Далее необходимо аккуратно просушить с использованием бумажных полотенец воду в тех местах, куда можно достать, и поставить аппарат вертикально сушиться несколько суток.

Однако для проверки все работающих функций лучше всего обратиться к мастеру. Разбитый экран является самой распространенной поломкой из-за падения. В случае, если повреждено лишь стекло, а тачскрин и дисплей продолжают работать, многие дальше пользуются аппаратом. Однако если они неисправны, то приходится ремонтировать дисплейный модуль. От удара может портиться процессор смартфона и другие системы, из-за этого он зависает, выключается или перестаёт работать.

Специалисты отмечают, не стоит пытаться самостоятельно решать возникшую проблему: разбирать телефон, вскрывать его крышку ножом или ещё чем-то, поскольку это может привести к порче микросхемы или дисплея, срезанию проводов. Для устранения поломки лучше обратиться в сервис, прежде всего, обсудив с мастером цену за ремонт.

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Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:49

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