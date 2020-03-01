Вера Брежнева опубликовала редкие кадры со старшей дочерью
Вера Брежнева обнародовала на своей странице в Instagram редкие снимки с дочерью Соней. Последняя в настоящее время живет и учится в Лос-Анджелесе, ввиду чего видится с мамой очень редко.
В конце текущего месяца дочери Веры Брежневой исполнится 19 лет. Несколько дней назад певица прилетела в США на деловые переговоры, решив совместить командировку с приятной встречей. По словам певицы, иногда она даже просит своего букинг-агента подстраивать прилет в Лос-Анджелес под выходные дочери.
Поклонники под постом начали интересоваться, общается ли дочь Брежневой с ее отцом. Певица ответила на пост одного из фанатов и написала, что это «очень конфиденциальная и личная информация».
Отцом Сони является Витайлий Войченко, с которым Брежнева жила до замужества с Константином Меладзе. После расставания с ухажером певица вышла замуж за миллионера Михаила Кипермана, которому также родила дочь.
В конце текущего месяца дочери Веры Брежневой исполнится 19 лет. Несколько дней назад певица прилетела в США на деловые переговоры, решив совместить командировку с приятной встречей. По словам певицы, иногда она даже просит своего букинг-агента подстраивать прилет в Лос-Анджелес под выходные дочери.
Поклонники под постом начали интересоваться, общается ли дочь Брежневой с ее отцом. Певица ответила на пост одного из фанатов и написала, что это «очень конфиденциальная и личная информация».
Отцом Сони является Витайлий Войченко, с которым Брежнева жила до замужества с Константином Меладзе. После расставания с ухажером певица вышла замуж за миллионера Михаила Кипермана, которому также родила дочь.