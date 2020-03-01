Вера Брежнева опубликовала редкие кадры со старшей дочерью





В конце текущего месяца дочери Веры Брежневой исполнится 19 лет. Несколько дней назад певица прилетела в США на деловые переговоры, решив совместить командировку с приятной встречей. По словам певицы, иногда она даже просит своего букинг-агента подстраивать прилет в Лос-Анджелес под выходные дочери.Поклонники под постом начали интересоваться, общается ли дочь Брежневой с ее отцом. Певица ответила на пост одного из фанатов и написала, что это «очень конфиденциальная и личная информация».Отцом Сони является Витайлий Войченко, с которым Брежнева жила до замужества с Константином Меладзе. После расставания с ухажером певица вышла замуж за миллионера Михаила Кипермана, которому также родила дочь.