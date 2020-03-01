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Вера Брежнева опубликовала редкие кадры со старшей дочерью

Вера Брежнева обнародовала на своей странице в Instagram редкие снимки с дочерью Соней. Последняя в настоящее время живет и учится в Лос-Анджелесе, ввиду чего видится с мамой очень редко.
Вера Брежнева опубликовала редкие кадры со старшей дочерью

В конце текущего месяца дочери Веры Брежневой исполнится 19 лет. Несколько дней назад певица прилетела в США на деловые переговоры, решив совместить командировку с приятной встречей. По словам певицы, иногда она даже просит своего букинг-агента подстраивать прилет в Лос-Анджелес под выходные дочери.

Поклонники под постом начали интересоваться, общается ли дочь Брежневой с ее отцом. Певица ответила на пост одного из фанатов и написала, что это «очень конфиденциальная и личная информация».

Отцом Сони является Витайлий Войченко, с которым Брежнева жила до замужества с Константином Меладзе. После расставания с ухажером певица вышла замуж за миллионера Михаила Кипермана, которому также родила дочь.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:13

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