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Ученые объяснили, почему "серфинг" в интернете полезен во время работы

Несмотря на негативное отношение работодателей к времяпровождению подопечных в Сети, новые данные доказали его полезность. Австрийские ученые сообщили, что "серфинг" в интернете способствует повышению производительности сотрудников.

Офисные работники часто используют интернет в личных целях, что даже получило название в иностранных источниках - cyberloafing, то есть "бездельничанье в Сети". Из-за предубеждения в снижении производительности, многие работодатели даже прибегают к блокировке соцсетей и устанавливают строгие правила пользования веб-ресурсами. Чтобы разрушить этот стереотип, австрийские ученые опубликовали новое исследование в журнале Computers in Human Behaviour.

После наблюдений за 258 американскими студентами психологи пришли к выводу, что уровень удовлетворенности работой напрямую зависел от возможности посещать соцсети и давать себе паузу между поставленными задачами. При этом 65% участников эксперимента заявили, что были бы не против использовать немного рабочего времени на проверку личной почты или общения. Из-за корреляции между "серфингом" и хорошим настроением эксперты сообщили о возможном росте продуктивности сотрудников на 30%, поскольку отсрочивается момент "эмоционального выгорания".

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:40

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