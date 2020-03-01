Ученые объяснили, почему "серфинг" в интернете полезен во время работы





Офисные работники часто используют интернет в личных целях, что даже получило название в иностранных источниках - cyberloafing, то есть "бездельничанье в Сети". Из-за предубеждения в снижении производительности, многие работодатели даже прибегают к блокировке соцсетей и устанавливают строгие правила пользования веб-ресурсами. Чтобы разрушить этот стереотип, австрийские ученые опубликовали новое исследование в журнале Computers in Human Behaviour.После наблюдений за 258 американскими студентами психологи пришли к выводу, что уровень удовлетворенности работой напрямую зависел от возможности посещать соцсети и давать себе паузу между поставленными задачами. При этом 65% участников эксперимента заявили, что были бы не против использовать немного рабочего времени на проверку личной почты или общения. Из-за корреляции между "серфингом" и хорошим настроением эксперты сообщили о возможном росте продуктивности сотрудников на 30%, поскольку отсрочивается момент "эмоционального выгорания".