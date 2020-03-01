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Рустам Солнцев намекнул, что Алла Пугачева «душит» безголосую артистку Ольгу Бузову

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев на своей странице в социальной сети Instagram поведал о конфликте, который когда-то случился между Аллой Пугачевой и певицей Ликой Стар. По его словам, отголоски этого конфликта коснулись сейчас Ольгу Бузову.
Рустам Солнцев намекнул, что Алла Пугачева «душит» безголосую артистку Ольгу Бузову

По словам Солнцева, назревающий скандал должен переплюнуть американское дело с Вайнштейном. На недавнем интервью телепрограмме "Судьба человека" певица и звезда 90-х Лика Стар, живущая сейчас в Италии, откровенно рассказала, что её карьеру обрушила Алла Пугачева, которая запретила ей эфиры на телевидении.

Лика поведала, что Пугачева внесла её в черный список, из-за которого у девушки отменялись концерты и был запрещен вход на все телепрограммы. Такое поведение Лика объясняет своей интригой с мужем дочери примадонны Кристины Орбакайте - Владимиром Пресняковым.

Рустам Солнцев напоминает, что недавно с похожим заявлением выступил Михаил Муромов, тоже звезда последних лет прошлого века. Рустам недоумевает, как артистка могла, собрав вокруг себя приближенных и назвав это "Театром Аллы Пугачевой", решать, кого допускать до телеэфиров, а кого нет.

По его словам сейчас ходит слух, что там, где изредка появляется Пугачева, нет места "безголосой артистке" Ольге Бузовой, и это требование Примадонны.

Хотя Солнцев и признается, что сам поступил бы так-же: "Это же так сладко — царить".

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:55

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