Рустам Солнцев намекнул, что Алла Пугачева «душит» безголосую артистку Ольгу Бузову





По словам Солнцева, назревающий скандал должен переплюнуть американское дело с Вайнштейном. На недавнем интервью телепрограмме "Судьба человека" певица и звезда 90-х Лика Стар, живущая сейчас в Италии, откровенно рассказала, что её карьеру обрушила Алла Пугачева, которая запретила ей эфиры на телевидении.Лика поведала, что Пугачева внесла её в черный список, из-за которого у девушки отменялись концерты и был запрещен вход на все телепрограммы. Такое поведение Лика объясняет своей интригой с мужем дочери примадонны Кристины Орбакайте - Владимиром Пресняковым.Рустам Солнцев напоминает, что недавно с похожим заявлением выступил Михаил Муромов, тоже звезда последних лет прошлого века. Рустам недоумевает, как артистка могла, собрав вокруг себя приближенных и назвав это "Театром Аллы Пугачевой", решать, кого допускать до телеэфиров, а кого нет.По его словам сейчас ходит слух, что там, где изредка появляется Пугачева, нет места "безголосой артистке" Ольге Бузовой, и это требование Примадонны.Хотя Солнцев и признается, что сам поступил бы так-же: