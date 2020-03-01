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"Поучайте лучше ваших паучат": Яна Рудковская ответила на критику по поводу игрушек

Яна Рудковская в социальной сети Instagram ответила подписчикам раскритиковавшим ее сына Александра Плющенко за большое количество игрушек. Также продюсер посоветовала хейтерам поучать своих паучат.
"Поучайте лучше ваших паучат": Яна Рудковская ответила на критику по поводу игрушек

Недавно сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской разместил видео, на котором он стоит в своей комнате, а на полу лежит большое количество игрушек. Сегодня известный продюсер опубликовала фото своего завтрака, в комментарии к которому написала, что пост ее сына вызвал волну критики у пользователей Сети. Они недовольны, что нёрфы валяются, а некоторые дети только мечтают о таких игрушках. Яна Рудковская возмущена такими нападками на сына. Она с иронией написала: "Как ужасно, что он играет со своим другом в стрелялки". Она добавила, что в детстве тоже бегала во дворе с мальчишками и рогаткой, и ничего, выросла нормальным человеком.

В конце своего поста Яна Рудковская написала, что ее дети должны играть в то, что им нравится. Также знаменитость написала: "Поучайте лучше ваших паучат, а мы как-нибудь сами со своими разберёмся, и самое главное я желаю чтобы у ваших "правильных" детей была настоящая мечта".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:55

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