"Поучайте лучше ваших паучат": Яна Рудковская ответила на критику по поводу игрушек

Недавно сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской разместил видео, на котором он стоит в своей комнате, а на полу лежит большое количество игрушек. Сегодня известный продюсер опубликовала фото своего завтрака, в комментарии к которому написала, что пост ее сына вызвал волну критики у пользователей Сети. Они недовольны, что нёрфы валяются, а некоторые дети только мечтают о таких игрушках. Яна Рудковская возмущена такими нападками на сына. Она с иронией написала:. Она добавила, что в детстве тоже бегала во дворе с мальчишками и рогаткой, и ничего, выросла нормальным человеком.В конце своего поста Яна Рудковская написала, что ее дети должны играть в то, что им нравится. Также знаменитость написала: