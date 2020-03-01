Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская отмечает 33-й день рождения

Настасья Самбурская выразила благодарность всем поклонникам и знакомым, которые пожелали ей счастья во время празднования собственного 33-летия. Актриса сообщила, что несмотря на комментарии недоброжелателей, у неё в жизни и карьере «еще все впереди». Более того, она отметила близких, которые поддерживали её в трудные минуты и делали счастливой. Трогательный пост на веб-платформе Instagram звезда сопроводила снимком, который представил актрису наряженной в облегающее платье в окружении конфетти.Почти 11 млн подписчиков Самбурской с радостью откликнулись на публикацию кумира и оставляли восторженные комментарии. Среди бесчисленных комплиментов также появились обращения от Наталии Гулькиной, Эдуарда Кузьмина и Владимира Яглыча. Коллеги по шоу-бизнесу призвали знаменитость генерировать идеи, «искрить» и хорошо отметить знаменательную дату. Стоит отметить, что нашлись и более критически настроенные пользователи, которые посоветовали Самбурской найти своего идеального мужчину и обзавестись семьей с детьми.