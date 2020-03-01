Наталья Андрейченко отдыхает в Италии вместе с новым бойфрендом





В настоящее время Андрейченко находится в отпуске со своим новым ухажером. Несмотря на многочисленные публикации с ним в социальных сетях, звезда советского и российского кино не спешит называть имя возлюбленного. Известно только то, что он является бизнесменом из Италии. По всей видимости, именно в данной стране актриса и познакомилась с ним во время очередного отпуска.Андрейченко два раза состояла в браке. Во время первого замужества с Максимом Дунаевским у нее родился сын Дмитрий. Позднее она связала жизнь с Максимилианом Шеллом, от которого родила дочь Настасью. С 2005 года Андрейченко официально считается незамужней.