АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП лучших больших кроссоверов 2020…
EUR 73.72 USD 66.99
Курс валют на 29.02.2020

Наталья Андрейченко отдыхает в Италии вместе с новым бойфрендом

Актриса Наталья Андрейченко показала своего итальянского бойфренда. Поклонники артистки отметили, что она смогла найти себе «настоящего мачо».
Наталья Андрейченко отдыхает в Италии вместе с новым бойфрендом

В настоящее время Андрейченко находится в отпуске со своим новым ухажером. Несмотря на многочисленные публикации с ним в социальных сетях, звезда советского и российского кино не спешит называть имя возлюбленного. Известно только то, что он является бизнесменом из Италии. По всей видимости, именно в данной стране актриса и познакомилась с ним во время очередного отпуска.

Андрейченко два раза состояла в браке. Во время первого замужества с Максимом Дунаевским у нее родился сын Дмитрий. Позднее она связала жизнь с Максимилианом Шеллом, от которого родила дочь Настасью. С 2005 года Андрейченко официально считается незамужней.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:47

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская отмечает 33-й день…
Медики рассказали о полезных питательных закусках, которые можно употреблять перед…
Надежда Бабкина живет отдельно от своего молодого мужа из-за необходимости побыть…
Николай Басков заметно похудел и помолодел во время…
"Поучайте лучше ваших паучат": Яна Рудковская ответила на критику по поводу…
Названы 5 вещей, которые важно продезинфицировать после…
Дмитрий Дибров сыграл на электробанджо после…
«Безвкусица или красота?»: Ксения Собчак снялась в белом…
Врачи рассказали, какую опасность несут…
Воздух и водоросли: Самые необычные виды автомобильного…
Любовь Толкалина: "Простите, пожалуйста меня все, кого зримо и незримо могла обидеть по…
Стартовали продажи роутера Xiaomi AX3600 с огромной площадью…
Дана Борисова об отдыхе с дочерью Полиной в Праге: "Жутковато из-за всех этих историй про вирус, но будем надеяться, вернёмся целые и…
В Сети появилась информация о параметрах видеокарты Xbox Series…
Надежда Бабкина сбросила 22 килограмма с помощью интервального…
«Дышать тяжело»: Михаил Ефремов сломал ребро на отдыхе в…
Психологи назвали самые распространенные причины мужских…
Прощеное воскресенье: Как нельзя просить прощения перед Великим…
Гримеры назвали секретом молодости Софии Ротару силиконовые…
Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян отправляется на свои первые…
Звезда «Дом-2» Лена Хромина сыграла одну из ролей в…
Назван ТОП лучших больших кроссоверов 2020…
Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию из-за ситуации в…
"Сегодня мне 40 и это прекрасно": Анна Семенович чувствует себя на 27…
Диетологи назвали главные ошибки во время готовки, которые мешают потере…
"С праздником жёлтых цветов": Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с первым воскресеньем…
В Сети опубликовали список номинантов на звание "Лучшего автомобиля 2020…
«У нас было много хорошего»: Тигран Кеосаян вспомнил о дружбе с Владом…
Просмотреть все новости