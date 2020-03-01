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Сервис «Яндекс.Такси» предложил водителям оценивать пассажиров

Сервис «Яндекс.Такси» дал возможность водителям оценивать пассажиров по 5-бальной системе. Новая функция доступна в мобильном приложении на платформах Android и iOS. Рейтинг состоит из оценок, поставленных по окончанию поездки.

Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что на данный момент тестирует новую функцию. Она размещена в меню под именем или почтой, которая привязана к соответствующему мобильному приложению. Водитель оценивает пользователя соответственно от 1 до 5 баллов, рейтинг формируется из 40 последних оценок. Он рассчитается, как среднее арифметическое число, однако новые оценки могут изменить результат. К примеру, если таксист поставил пассажиру единицу, то каждая новая оценка может менять ситуацию в лучшую сторону, а со временем совершенно перестанет учитываться.

В сервисе сообщили, сейчас водителям не отображается рейтинг пользователей, однако позднее он будет доступен и для них. Планируется, что данная система поспособствует определению недобросовестных клиентов: к примеру, тех, кто отказывается оплачивать поездку, пытается испортить салон автомобиля, или агрессивно ведет себя по отношению к водителям, хамит и оскорбляет их. Также при наборе пассажиром положительных оценок его заказы будут стараться выполнять в первую очередь.

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Технологии / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:38

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