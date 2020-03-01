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«Безвкусица или красота?»: Ксения Собчак снялась в белом полушубке

Известная телеведущая Ксения Собчак с определенного времени стала изменять своим предпочтениям в одежде. Уже давно невозможно увидеть теледиву, одетую в мини-юбку. В последний зимний день Собчак решила удивить своих подписчиков белым полушубком.
«Безвкусица или красота?»: Ксения Собчак снялась в белом полушубке

Ксения Собчак уже давно придерживается делового стиля в одежде, облачается в костюмы, правда порою ярких цветов. Она отдает предпочтение джемперам, плиссированным юбкам и женственным платьям. Бывшая ведущая «Дом-2» не скрывает своего интереса к моде и чаще выбирает одноцветные наряды.

На новой фотографии, которую Ксения Собчак опубликовала в Instagram, она позирует в белом полушубке. Под мехами у Ксении брюки кирпичного цвета и белая рубашка.

Как написала под снимком ведущая, фото сделано на миланском показе новой коллекции BraschiFur осень-зима 2021, который прошел на прошлой неделе и собрал множество положительных откликов.

Многие подписчики светской львицы не стали разделять её восторг. Наперебой они стали критиковать наряд Ксении Собчак, который назвали абсолютно безвкусным и советовали немедленно его снять.

Некоторые поклонники согласились с мнением телеведущей о коллекции, а особо преданные фанаты писали: «Красота!».

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:38

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