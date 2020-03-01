Надежда Бабкина живет отдельно от своего молодого мужа из-за необходимости побыть наедине

Несмотря на 17 лет гражданского брака, Евгений Гор и Надежда Бабкина предпочитают жить в отдельных квартирах. При этом пара часто путешествует и выходит в свет, что вызвало определенные вопросы со стороны общественности. Народная артистка мотивирует подобный подход необходимостью побыть наедине в своей жилплощади с видом на Кремль. Лишь в моменты редкой скуки Бабкина зовет в гости супруга, который на 30 лет младше неё.Во время программы «Секрет на миллион» певица также сообщила, что спокойно переживает любые нападки со стороны недоброжелателей в сторону её избранника, поскольку высоко ценит свои отношения. Бабкина говорит, что любые слухи и инсинуации не влияют на её настроение, ведь Евгений Гор является уважаемым бизнесменом, который добился успеха без помощи жены. Известно, что их любовь началась еще в 2003 году, когда исполнителю было 23 года, а его возлюбленной - 53.