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Надежда Бабкина живет отдельно от своего молодого мужа из-за необходимости побыть наедине

Надежда Бабкина недавно удивила поклонников откровенным заявлением во время шоу «Секрет на миллион». Певица сообщила, что живет отдельно от своего молодого мужа Евгения Гора по определенным причинам.

Несмотря на 17 лет гражданского брака, Евгений Гор и Надежда Бабкина предпочитают жить в отдельных квартирах. При этом пара часто путешествует и выходит в свет, что вызвало определенные вопросы со стороны общественности. Народная артистка мотивирует подобный подход необходимостью побыть наедине в своей жилплощади с видом на Кремль. Лишь в моменты редкой скуки Бабкина зовет в гости супруга, который на 30 лет младше неё.

Во время программы «Секрет на миллион» певица также сообщила, что спокойно переживает любые нападки со стороны недоброжелателей в сторону её избранника, поскольку высоко ценит свои отношения. Бабкина говорит, что любые слухи и инсинуации не влияют на её настроение, ведь Евгений Гор является уважаемым бизнесменом, который добился успеха без помощи жены. Известно, что их любовь началась еще в 2003 году, когда исполнителю было 23 года, а его возлюбленной - 53.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:11

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