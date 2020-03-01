Николай Басков заметно похудел и помолодел во время отпуска

Несколько недель назад Николай Басков сообщил своим преданным поклонникам, что отправился в отпуск. При этом певец не забывал о фанатах и держал их в курсе происходящего, публикуя фотографии и видео в соцсетях. Недавно знаменитость разместил новый снимок, на котором он запечатлён в белоснежной футболке, шортах и кепке. В комментарии Николай Басков написал:Пользователи Сети моментально обратили внимание на то, что исполнитель сильно похудел. Одной из первых пост Николая Баскова оценила Анна Семенович, которая написала:. Фанаты певца отметили, что отдохнувший исполнитель помолодел практически на 25 лет. Также подписчики начали просить певца поделится секретом молодости и похудения. За несколько часов пост Николая Баскова набрал почти 30 000 лайков.