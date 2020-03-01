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Николай Басков заметно похудел и помолодел во время отпуска

Николай Басков опубликовал на странице в Instagram фотографию, сделанную по окончанию отпуска. Подписчики обратили внимания, что знаменитый исполнитель сильно похудел.
Николай Басков заметно похудел и помолодел во время отпуска

Несколько недель назад Николай Басков сообщил своим преданным поклонникам, что отправился в отпуск. При этом певец не забывал о фанатах и держал их в курсе происходящего, публикуя фотографии и видео в соцсетях. Недавно знаменитость разместил новый снимок, на котором он запечатлён в белоснежной футболке, шортах и кепке. В комментарии Николай Басков написал: "Время полного релакса и спокойствия подходит к концу, скоро снова в строй".

Пользователи Сети моментально обратили внимание на то, что исполнитель сильно похудел. Одной из первых пост Николая Баскова оценила Анна Семенович, которая написала: "Похудел как, супер". Фанаты певца отметили, что отдохнувший исполнитель помолодел практически на 25 лет. Также подписчики начали просить певца поделится секретом молодости и похудения. За несколько часов пост Николая Баскова набрал почти 30 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:02

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