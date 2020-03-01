Медики: Сок свеклы регулирует артериальное давление и имеет противораковые свойства

"Из-за природы этих веществ, которые борются со свободными радикалами, проводятся изучения их возможного влияния на раковые клетки», - сообщают эксперты.





Сок свеклы отлично помогает контролировать уровень артериального давления. В его состав входят нитраты, которые снимают напряжение в венах и артериях и позволяют сосудам и сердцу расслабиться. В нём содержится большое количество растворимой клетчатки, не только помогающей пищеварению, но и контролирующей уровень сахара в крови. Исследование 2017 года показало, диетический экстракт нитратов из сока свеклы понижает АД у людей, страдающих диабетом 2-го типа.Согласно утверждениям медиков Говинда Кападия и Харукони Токуда, данный овощ и сок из него обладают высоким антиоксидантным действием. В состав продукта входит два уникальных вещества: бетаин и вульгаксантин.Свекольный сок также обладает противовоспалительным свойством и имеет высокий уровень растворимых и нерастворимых волокон. Продукт может хорошо воздействовать на пищеварение. Он помогает быстро устранить запоры, способствует улучшению перистальтики и облегчает признаки вздутия живота.