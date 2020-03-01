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Медики: Сок свеклы регулирует артериальное давление и имеет противораковые свойства

Медики рассказали о 4 причинах употребления сока свеклы. Он обогащён питательными вещества, минералами, витаминами, клетчаткой и антиоксидантами, поэтому способствует регулировке артериального давления и имеет противораковые свойства.

Сок свеклы отлично помогает контролировать уровень артериального давления. В его состав входят нитраты, которые снимают напряжение в венах и артериях и позволяют сосудам и сердцу расслабиться. В нём содержится большое количество растворимой клетчатки, не только помогающей пищеварению, но и контролирующей уровень сахара в крови. Исследование 2017 года показало, диетический экстракт нитратов из сока свеклы понижает АД у людей, страдающих диабетом 2-го типа.

Согласно утверждениям медиков Говинда Кападия и Харукони Токуда, данный овощ и сок из него обладают высоким антиоксидантным действием. В состав продукта входит два уникальных вещества: бетаин и вульгаксантин.
"Из-за природы этих веществ, которые борются со свободными радикалами, проводятся изучения их возможного влияния на раковые клетки», - сообщают эксперты.

Свекольный сок также обладает противовоспалительным свойством и имеет высокий уровень растворимых и нерастворимых волокон. Продукт может хорошо воздействовать на пищеварение. Он помогает быстро устранить запоры, способствует улучшению перистальтики и облегчает признаки вздутия живота.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:04

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