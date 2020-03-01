Дмитрий Дибров сыграл на электробанджо после микроинсульта

Дмитрий Дибров в ходе беседы с телеведущим шоу «Ты не поверишь!» признался, что почти полноценно восстановился после перенесенного микроинсульта. Известно, что две недели назад звезду госпитализировали в столичную клинику имени Боткина. При этом на момент приступа Дибров находился в кинотеатре вместе с Леонидом Якубовичем. Лишь благодаря телефонному вызову последнего врачам удалось вовремя предоставить необходимую медицинскую помощь.Кроме прочего, во время пребывания в больнице к Диброву приходила Елена Малышева, которая помогала больному советом и поддержкой. Супруга телеведущего Полина впоследствии сообщила, что её супруг ни разу не пожаловался на самочувствие, поэтому инсульт стал для нее горьким опытом. Все же восстановившийся Дибров недавно опубликовал фотографию в соцсети Instagram, на которой предстал с электробанджо в руках. Подписчики звезды пожелали ему крепкого здоровья и скорейшего возвращения к работе.