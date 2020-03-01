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Дмитрий Дибров сыграл на электробанджо после микроинсульта

Вскоре после смерти матери Дмитрий Дибров пережил микроинсульт, после чего две недели пролежал в больнице. Недавно телеведущий рассказал, что хорошо восстанавливается после болезни и даже сумел сыграть на электробанджо.

Дмитрий Дибров в ходе беседы с телеведущим шоу «Ты не поверишь!» признался, что почти полноценно восстановился после перенесенного микроинсульта. Известно, что две недели назад звезду госпитализировали в столичную клинику имени Боткина. При этом на момент приступа Дибров находился в кинотеатре вместе с Леонидом Якубовичем. Лишь благодаря телефонному вызову последнего врачам удалось вовремя предоставить необходимую медицинскую помощь.

Кроме прочего, во время пребывания в больнице к Диброву приходила Елена Малышева, которая помогала больному советом и поддержкой. Супруга телеведущего Полина впоследствии сообщила, что её супруг ни разу не пожаловался на самочувствие, поэтому инсульт стал для нее горьким опытом. Все же восстановившийся Дибров недавно опубликовал фотографию в соцсети Instagram, на которой предстал с электробанджо в руках. Подписчики звезды пожелали ему крепкого здоровья и скорейшего возвращения к работе.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:44

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