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Стартовали продажи роутера Xiaomi AX3600 с огромной площадью покрытия

Китайская компания Xiaomi не так давно официально представила новый Wi-Fi роутер AX3600. Устройство с поддержкой сетей Wi-Fi 6 и огромной площадью покрытия сигнала уже поступило в продажу по цене в 85 долларов США.
Стартовали продажи роутера Xiaomi AX3600 с огромной площадью покрытия

Продажи маршрутизатора монструозных форм и с повышенной мощностью сигнала стартовали всего день тому назад, однако, несмотря на довольно высокий ценник, вся первая партия Xiaomi AX3600 была раскуплена за считанные минуты. Глава компании Xiaomi отметил, что новый гаджет пользуется неожиданно ажиотажным спросом, а вот выход в продажу новой партии таких устройств будет возможен лишь через несколько дней. Задержка связана с тем, что вспышка коронавируса в Китае не позволяет заводам работать в полную мощность. Возобновить продажи роутера компания собирается уже в марте 2020 года, однако назвать точную дату ее представители пока не могут.

Роутер Xiaomi AX3600 построен на базе SoC Qualcomm IPQ8071A с 4 ядрами, рабочая частота которых составляет 1 ГГц. В модели установлено 512 мегабайт ОЗУ, что позволяет передавать данные с максимальной скоростью почти 3 Гбит/с. Самая же главная особенность модели заключается в огромной площади покрытия, которая сопоставима с двумя футбольными полями.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:08

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