Любовь Толкалина: "Простите, пожалуйста меня все, кого зримо и незримо могла обидеть по неосторожности"

Любовь Толкалина опубликовала фотографию, на которой она запечатлена лежа на траве. В комментарии знаменитость поздравила всех православных с Прощеным Воскресеньем. Также актриса постоянно думает о том, как можно обидеть другого человека, например, действием, словом или мыслью. Она считает, что самый страшный вред среди этих трех может нанести только мысль, поскольку именно с нее начинается то, что может привести к трагедии. Любовь Толкалина добавила, что опасна она тем, что невидима и неслышима. Вредит дурная мысль всем людям, поскольку она отменяет саму идею, что Бог есть.В конце своего поста знаменитость попросила пощения у всех, кого зримо и незримо могла обидеть по неосторожности, по невниманию, от усталости или от недостатка любви. Также Любовь Толкалина призвала пользователей Сети прежде всего простить самих себя. Подписчики поблагодарили актрису за искренность и пожелали ей счастья.