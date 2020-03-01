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Любовь Толкалина: "Простите, пожалуйста меня все, кого зримо и незримо могла обидеть по неосторожности"

Любовь Толкалина обратилась к пользователям Сети и попросила простить ее всех, кого зримо и незримо она могла обидеть по неосторожности. Также артистка поздравила фанатов в Instagram с первым днем весны.

Любовь Толкалина опубликовала фотографию, на которой она запечатлена лежа на траве. В комментарии знаменитость поздравила всех православных с Прощеным Воскресеньем. Также актриса постоянно думает о том, как можно обидеть другого человека, например, действием, словом или мыслью. Она считает, что самый страшный вред среди этих трех может нанести только мысль, поскольку именно с нее начинается то, что может привести к трагедии. Любовь Толкалина добавила, что опасна она тем, что невидима и неслышима. Вредит дурная мысль всем людям, поскольку она отменяет саму идею, что Бог есть.

В конце своего поста знаменитость попросила пощения у всех, кого зримо и незримо могла обидеть по неосторожности, по невниманию, от усталости или от недостатка любви. Также Любовь Толкалина призвала пользователей Сети прежде всего простить самих себя. Подписчики поблагодарили актрису за искренность и пожелали ей счастья.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:17

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