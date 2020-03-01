Названы 5 вещей, которые важно продезинфицировать после болезни





Одной из первых вещей в доме, которая нуждается в обязательной дезинфекции после болезни, являются дверные ручки, поскольку они нередко выступают в роли настоящего рассадника микробов. Простое протирание и даже регулярное мытье рук не гарантируют полной защиты от вирусов, поэтому после перенесенного недуга ручки следует тщательно очистить с помощью специальных средств. А все вещи, которыми пользовался больной, желательно простирать в горячей воде. Полотенца же следует стирать в режиме кипячения воды. Кроме того, вместе с порошком для стирки можно также воспользоваться специальными дезинфицирующими бытовыми средствами. Также эксперты отмечают, что во время болезни человек много времени проводит на диване или на кровати перед телевизором. Часть микробов в данном случае может осесть на пульте, а потому его следует систематически протирать.Если же у кого-то из членов семьи был диагностирован кишечный грипп, следует понимать, что он может быстро передаться остальным. Чаще всего эту инфекцию переносят маленькие дети, поэтому очень важно не забывать о чистоте их игрушек. Кроме того, микробы размножаются не только на руках или грязных поверхностях, но еще и во рту, поэтому после болезни следует заменить зубную щетку или обработать старую специальным антибактериальным составом.