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Названы 5 вещей, которые важно продезинфицировать после болезни

После того, как человек перенес заболевание, в помещении еще могут оставаться вирусы. Для того, чтобы предотвратить повторное заражение, опытные медики советуют в обязательном порядке провести дезинфекцию пяти вещей.
Названы 5 вещей, которые важно продезинфицировать после болезни

Одной из первых вещей в доме, которая нуждается в обязательной дезинфекции после болезни, являются дверные ручки, поскольку они нередко выступают в роли настоящего рассадника микробов. Простое протирание и даже регулярное мытье рук не гарантируют полной защиты от вирусов, поэтому после перенесенного недуга ручки следует тщательно очистить с помощью специальных средств. А все вещи, которыми пользовался больной, желательно простирать в горячей воде. Полотенца же следует стирать в режиме кипячения воды. Кроме того, вместе с порошком для стирки можно также воспользоваться специальными дезинфицирующими бытовыми средствами. Также эксперты отмечают, что во время болезни человек много времени проводит на диване или на кровати перед телевизором. Часть микробов в данном случае может осесть на пульте, а потому его следует систематически протирать.

Если же у кого-то из членов семьи был диагностирован кишечный грипп, следует понимать, что он может быстро передаться остальным. Чаще всего эту инфекцию переносят маленькие дети, поэтому очень важно не забывать о чистоте их игрушек. Кроме того, микробы размножаются не только на руках или грязных поверхностях, но еще и во рту, поэтому после болезни следует заменить зубную щетку или обработать старую специальным антибактериальным составом.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:53

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