Врачи рассказали, какую опасность несут сахарозаменители





Российский диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что употребление сахарозаменителей не способствует оздоровлению организма. Более того, включение подсластителей в ежедневную диету чревато проблемами с поджелудочной железой. По словам врача, человеческое тело способно самостоятельно вырабатывать глюкозу, поэтому любые вспомогательные средства ему не нужны. Во время поступления сахара в ЖКТ гормон инсулин резко снижает его уровни в крови. Но в случае сахарозаменителя - повышается потребность в еде, что приводит к набору лишнего веса.Парадоксальной также является способность сахарина повышать риск развития диабета. Дело в том, что частые и резкие скачки в уровне инсулина нарушают работу поджелудочной железы. Поэтому диетологи рекомендуют исключить из рациона любые сладкие добавки, ограничившись продуктами, которые и так содержат сахар. Умеренные физические тренировки и избавление от сидячего образа жизни также позволят уберечься от развития эндокринных заболеваний.