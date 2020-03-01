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Врачи рассказали, какую опасность несут сахарозаменители

Сахарозаменители являются одной из альтернатив для диабетиков и людей, сидящих на строгой диете. Все же не все подсластители являются полезными и даже несут определенную опасность, говорят врачи.

Российский диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что употребление сахарозаменителей не способствует оздоровлению организма. Более того, включение подсластителей в ежедневную диету чревато проблемами с поджелудочной железой. По словам врача, человеческое тело способно самостоятельно вырабатывать глюкозу, поэтому любые вспомогательные средства ему не нужны. Во время поступления сахара в ЖКТ гормон инсулин резко снижает его уровни в крови. Но в случае сахарозаменителя - повышается потребность в еде, что приводит к набору лишнего веса.

Парадоксальной также является способность сахарина повышать риск развития диабета. Дело в том, что частые и резкие скачки в уровне инсулина нарушают работу поджелудочной железы. Поэтому диетологи рекомендуют исключить из рациона любые сладкие добавки, ограничившись продуктами, которые и так содержат сахар. Умеренные физические тренировки и избавление от сидячего образа жизни также позволят уберечься от развития эндокринных заболеваний.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:35

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