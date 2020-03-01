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Медики рассказали о полезных питательных закусках, которые можно употреблять перед сном

Медики рассказали, какие питательные закуски полезно употреблять перед сном. Так, для насыщения организма подойдёт одно варёное яйцо, хумус или горсть миндаля с грецким орехом.

Согласно утверждениям медиков, поздний вечер является не лучшим временем для трапез. И всё же, если человек голоден, то для перекуса можно использовать несколько полезных закусок, которые насытят организм, удовлетворят тягу к еде и улучшат сон. Однако стоит обратить внимание на то, что перекус не должен превышать 200 калорий. Медики перечислили несколько вариантов здорового и питательного позднего приёма пищи. К примеру, можно использовать закуску из вареного яйца, добавив к нему несколько небольших кусочков авокадо, измельчённых до пастообразного состояния. Также можно употреблять хумус, в состав которого входит триптофан и фолиевая кислота.

Лучше всего его применять в качестве соуса к нарезанному свежему перцу и огурцам. Жирная красная рыба в сочетании с листовыми овощами отлично способствует улучшению сна. Один из экспериментов показал, для позднего ужина хорошо подходит киви, обогащённый серотонином. Ранее медики из области питания сообщили, употребление за несколько часов до сна пищи, в которой содержится большое количество белка и низкое содержание вредного жира, помогает поддержанию уровня сахара в крови в течение ночи. Таким образом подобный перекус отлично подойдёт и для диабетиков. Можно отдать предпочтение одному варёному яйцу или, к примеру, небольшой горсти миндаля и грецкого ореха.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:20

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