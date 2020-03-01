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Воздух и водоросли: Самые необычные виды автомобильного топлива

Кроме традиционных бензина и дизельного топлива, существует довольно большое количество альтернативных видов горючего, которое позволяет автомобили работать, делая их при этом максимально экологичным транспортным средством. Эксперты назвали самые необычные виды такого топлива.

К примеру, существуют автомобили, способны передвигаться на сжатом воздухе. К преимуществам использования таких силовых установок относят относительную дешевизну и полное отсутствие вредных для атмосферы выхлопов. Сжатый воздух используется не только в автомобильном мире, его активно применяют для наполнения баллонов аквалангов, в пневматическом оружии, в пейнтбольных приводах и многом другом. Первые попытки создать автомобиль на сжатом воздухе предпринимались еще в XIX столетии, однако низкий уровень развития технологий тех лет так и не позволил добиться ощутимого успеха. Однако недавно индийская компания Tata представила модель Airpod, силовая установка которой работает именно на сжатом воздухе. Автомобиль может развивать скорость до 70 километров в час, а также имеет запас хода почти в 200 километров.

Еще один необычный вид автомобильного топлива – зеленые водоросли. По статистике, более 50% выращиваемого на планете рапса направляется на обеспечение работоспособности двигателей на биотопливе. А вот в Японии, которая из-за своей ограниченной территории всегда испытывала дефицит в посевных площадях, рапс заменили зелеными водорослями. Компания Isuzu даже создала автобус, который работает на горючем из водорослей. Для производства топлива в данном случае используют такое распространенное морское растение, как зеленая эвглена.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:26

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