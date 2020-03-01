В Сети появилась информация о параметрах видеокарты Xbox Series X





Заявление представителей компании Microsoft о том, что предстоящая Xbox Series X получит 12 TFLOPS производительности видеокарты - вызвала удивленные реакции со стороны геймерского сообщества. По предварительным оценкам, для столь высокой мощности необходимы соответствующие характеристики GPU или большое количество ядер. Речь идет о возможном наличии 3584, 3840 или 4096 потоковых процессоров в паре с частотой на 1675, 1565, и 1465 МГц.Поскольку первые два варианта будут чрезмерно энергозатратными для TDP графического адаптера, то наиболее вероятным выбором для разработчиков станет плата с 4096 ПП и 1465 МГц. При этом отмечается разительное отличие в мощности Xbox Series X против Xbox One X. Известно, что последний обладал лишь 6 TFLOPS, что говорит о повышенной игровой производительности будущей приставки в 2,6 раза. Подобный показатель достигается благодаря переменам в архитектуре и соответствующему прогрессу по IPC.