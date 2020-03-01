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Дана Борисова об отдыхе с дочерью Полиной в Праге: "Жутковато из-за всех этих историй про вирус, но будем надеяться, вернёмся целые и невредимые"

Дана Борисова сообщила своим фанатам в Instagram, что улетела отдыхать с дочерью Полиной в Прагу. Телеведущая отметила, что из-за всех этих историй про вирус ей не по себе, но она надеется, что все вернутся целые и невредимые.
Дана Борисова об отдыхе с дочерью Полиной в Праге: "Жутковато из-за всех этих историй про вирус, но будем надеяться, вернёмся целые и невредимые"

Дана Борисова решила отдохнуть от скандалов, которые в последнее время участились в ее жизни. Знаменитость улетела на несколько дней в Прагу и взяла с собой дочь Полину. Сегодня телеведущая разместила фото, сделанное в столице Чехии. В комментарии она написала, что решение о поездки было принято спонтанно. Также Дана Борисова переживает из-за большого количества истории про вирус, но при этом она надеется, что вернётся целой и невредимой.

В конце знаменитость рассказала, что уже давно собиралась посетить эту страну, поскольку ее имя чешское, и все родственники ее отца именно из Чехии. Также Дана Борисова пообещала держать поклонников в курсе их с дочерью путешествия по Праге. Пользователи Сети начали спрашивать, почему она на фото без Полины. Телеведущая ответила: "Дочка фотографироваться не хочет, у нас только более-менее стали налаживаться отношения, ее личное дело, она взрослая".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:57

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