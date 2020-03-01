Дана Борисова об отдыхе с дочерью Полиной в Праге: "Жутковато из-за всех этих историй про вирус, но будем надеяться, вернёмся целые и невредимые"

Дана Борисова решила отдохнуть от скандалов, которые в последнее время участились в ее жизни. Знаменитость улетела на несколько дней в Прагу и взяла с собой дочь Полину. Сегодня телеведущая разместила фото, сделанное в столице Чехии. В комментарии она написала, что решение о поездки было принято спонтанно. Также Дана Борисова переживает из-за большого количества истории про вирус, но при этом она надеется, что вернётся целой и невредимой.В конце знаменитость рассказала, что уже давно собиралась посетить эту страну, поскольку ее имя чешское, и все родственники ее отца именно из Чехии. Также Дана Борисова пообещала держать поклонников в курсе их с дочерью путешествия по Праге. Пользователи Сети начали спрашивать, почему она на фото без Полины. Телеведущая ответила: