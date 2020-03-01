«Дышать тяжело»: Михаил Ефремов сломал ребро на отдыхе в Сочи





Сообщается, что этот неприятный инцидент произошел с артистом во время отдыха на сочинской даче. При этом последствия травмы Ефремов ощущает до сих пор: ему тяжело дышать, поэтому полноценно работать на съемочной площадке артисту довольно тяжело. По словам самого Ефремова, он не хотел бы, чтобы информация о его травме стала достоянием общественности, поскольку обыватели довольно быстро свяжут этот инцидент с якобы пристрастием к спиртному., - отметил Михаил Ефремов.Сообщается также, что, получив перелом ребра, вместо визита в клинику актер отправился прямиком в Москву, где ему предстоит сниматься в сериале про вампиров.