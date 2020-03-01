Надежда Бабкина сбросила 22 килограмма с помощью интервального голодания





Во время шоу «Секрет на миллион» Надежда Бабкина упомянула в разговоре с телеведущей Лерой Кудрявцевой, что любые модные диеты являются неэффективными. По мнению певицы, для похудения необходимо правильно питаться и следить за собой, о чем ей рассказала коллега Нонна Гришаева. Совет позволил народной артистке сбросить 22 килограмма лишнего веса всего за 3 месяца. Особый подход заключается в приеме любой пищи на протяжении 8 часов, а последующие 16 - нельзя употреблять ничего, кроме чая.Стоит отметить, что продолжительные периоды голодания чреваты ослаблением иммунитета и нарушениями ЖКТ. Оптимальным рационом врачи называют совмещение здорового трехразового питания с умеренными физическими упражнениями. Меню должно включать в себя крупы, картофель, цельнозерновые, орехи, авокадо, льняное масло и жирную рыбу. Кроме того, следует обратить внимание на источники постных белков и полезного жира, вроде яиц, сычужных сыров и мяса птицы.