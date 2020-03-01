Прощеное воскресенье: Как нельзя просить прощения перед Великим постом





Отмечается, что для самой церкви Прощеное воскресенье является одним из самых трагичных дней, поскольку именно в этот день принято вспоминать изгнание Адама из Райского сада, который был закрыть для людей вплоть до воскресения Христа. Много веком тому назад палестинские монахи из-за этого следовали одной традиции: они изгоняли сами себя в пустыню и там, оказавшись в полном одиночестве, предавались молитвам, идя при этом на большой риск. Главная же суть Прощеного воскресенья в православной культуре заключается в примирении с ближними для того, чтобы во время Великого поста найти примирение с самим собой. В церкви при этом подчеркивают, что данное определение вовсе не означает, что во все остальные дни можно не следить за своим поведением. «Это повод вспомнить о тех, кого человек обидел, а также найти в себе мужество попросить у этих людей прощения», - отмечается в публикации.При этом, подчеркивают в церкви, нельзя просить прощения абсолютно за все, равно как нельзя каяться во всех грехах. Если прощение просится беспредметно, то это становится обыденным ритуалом. К просьбам о прощении церковь советует относиться максимально серьезно, поэтому примиряться с тем или иным человеком лучше всего лично.