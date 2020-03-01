Психологи назвали самые распространенные причины мужских измен





Страх близости может формироваться в детстве. Родитель постоянно менял своё отношение к ребёнку, либо он соревновался с кем-то или чем-то за их любовь. Сложное расставание или травмирующие отношения провоцируют боязнь интимной близости с новым человеком. Измены помогают не привязываться к избраннице. Мужчина делит всех женщин на две категории (комплекс Мадонны-блудницы): жена отвечает за быт и детей, а секс - с другими представительницами прекрасного пола. Он не удовлетворяет супругу в постели, поскольку это кажется чем-то неправильным. Существует такая категория мужчин, которых привлекает секс с разными женщинами. И тут возникает два вариант: либо принять его таким, какой он есть, либо уйти от него.Недостаток секса с партнером является одной из основных причин измены. Ему может не хватать интимной близости. Он расценивает половой акт, как обычную физиологическую потребность. Порой во время семейного кризиса мужчине хочется отвлечься на стороне. Чтобы не усугубить ситуацию, психологи советуют беседовать, искать компромиссы, не предъявлять претензии, научиться слышать и понимать партнера. Мужчины по своей натуре визуалы, поэтому им важно, чтобы рядом с ними была ухоженная и красивая женщина. При возникновении недопонимания необходимо обсудить с партнёром изменения во внешности.Измены представителей сильного пола могут быть последствиями отношений между родителями, если один из них позволял себе это, а другой не осуждал. Для изменения ситуации необходимо обсуждать эти моменты, однако не стоит заводить прямой разговор. Лучше объясняться через образы, а также гласные и негласные договоренности. После появления детей супруги погружаются в быт и перестают видеть друг в друге сексуальных партнёров. Для улучшения сексуальной жизни необходимо проявлять гибкость и идти на компромисс. Можно снять номер в отеле, попробовать новые позы, поэкспериментировать.