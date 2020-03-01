Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян отправляется на свои первые гастроли
Блогер и певец Давид Манукян, чье имя всё больше и больше в последнее время ассоциируется с Ольгой Бузовой, отправляется в свой первый гастрольный тур.
На своей странице в социальной сети Instagram он выложил расписание концертов, согласно которому турне молодого человека продлится с седьмого марта до середины лета.
Дава написал своим подписчикам, что каждого из них он будет очень рад видеть на своих концертах. Так как это его первый тур, он обещает навести шума в каждом городе, а также интересуется у поклонников куда еще ему стоит приехать.
Комментарии под постом Давида Манукяна буквально взорвались названиями российских городов, которые в этом турне певец обделил своим вниманием. В своём следующем туре Дава пообещал подписчикам исправить ситуацию. Под постом отметилась и возлюбленная Давида Ольга Бузова. В качестве поддержки она отправила Манукяну несколько смайликов и ракету.
Между тем, 4 марта совсем скоро. Напомним, что это дата, к который Манукян обещал поклонникам скинуть 13 килограмм, а в качестве наказания, если он не сдержит свое обещание, певец обещал постричься налысо.
На своей странице в социальной сети Instagram он выложил расписание концертов, согласно которому турне молодого человека продлится с седьмого марта до середины лета.
Дава написал своим подписчикам, что каждого из них он будет очень рад видеть на своих концертах. Так как это его первый тур, он обещает навести шума в каждом городе, а также интересуется у поклонников куда еще ему стоит приехать.
Комментарии под постом Давида Манукяна буквально взорвались названиями российских городов, которые в этом турне певец обделил своим вниманием. В своём следующем туре Дава пообещал подписчикам исправить ситуацию. Под постом отметилась и возлюбленная Давида Ольга Бузова. В качестве поддержки она отправила Манукяну несколько смайликов и ракету.
Между тем, 4 марта совсем скоро. Напомним, что это дата, к который Манукян обещал поклонникам скинуть 13 килограмм, а в качестве наказания, если он не сдержит свое обещание, певец обещал постричься налысо.