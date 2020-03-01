Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян отправляется на свои первые гастроли





На своей странице в социальной сети Instagram он выложил расписание концертов, согласно которому турне молодого человека продлится с седьмого марта до середины лета.Дава написал своим подписчикам, что каждого из них он будет очень рад видеть на своих концертах. Так как это его первый тур, он обещает навести шума в каждом городе, а также интересуется у поклонников куда еще ему стоит приехать.Комментарии под постом Давида Манукяна буквально взорвались названиями российских городов, которые в этом турне певец обделил своим вниманием. В своём следующем туре Дава пообещал подписчикам исправить ситуацию. Под постом отметилась и возлюбленная Давида Ольга Бузова. В качестве поддержки она отправила Манукяну несколько смайликов и ракету.Между тем, 4 марта совсем скоро. Напомним, что это дата, к который Манукян обещал поклонникам скинуть 13 килограмм, а в качестве наказания, если он не сдержит свое обещание, певец обещал постричься налысо.