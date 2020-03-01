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Назван ТОП лучших больших кроссоверов 2020…
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Назван ТОП лучших больших кроссоверов 2020 года

Для многих людей кроссоверы заменили большие седаны в качестве альтернативы семейным автомобилям. Эксперты решили перечислить лучшие "паркетные" внедорожники, которые можно купить в 2020 году.

Лучшие внедорожники считаются практичными, роскошными и экономными при разумных эксплуатационных расходах. Они также просты в управлении, сочетают в себе спокойную езду и удобные элементы управления. Такие характеристики наблюдаются в Tiguan Allspace, который имеет больше места по сравнению с подобным Volkswagen Tiguan. А вот Volvo XC60 специалисты называют образцом комфортабельности и высокотехнологичного оснащения, что предоставило модели отличные показатели во время краш-тестов от Euro NCAP.

Отличным выбором для большой семьи может стать Hyundai Santa Fe, который предлагает до 7 мест в салоне. Совершенно иная ситуация наблюдается с компактным Skoda Kodiaq, который отдает предпочтение практичности в ущерб обширному интерьеру. В то же время, любителей спортивных комплектаций не разочарует 2-литровый двигатель в Mazda CX-5, который совмещает тихую езду с высокими показателями мощности. Почетные места в рейтинге также достались "гибридному" Honda CR-V, массивному Land Rover Discovery Sport, а также роскошным BMW X3, Audi Q5 и Peugeot 5008.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:56

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