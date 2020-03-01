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"Сегодня мне 40 и это прекрасно": Анна Семенович чувствует себя на 27 лет

Сегодня Анна Семенович отмечает свой 40 день рождения и считает этот возраст прекрасным. Также исполнительница сообщила фанатам в Instagram, что чувствует себя на 27 лет.
"Сегодня мне 40 и это прекрасно": Анна Семенович чувствует себя на 27 лет

Анна Семенович разместила снимок, на котором она запечатлена в самолете. В комментарии экс-солистка группы "Блестящие" написала, что сегодня она празднует 40 лет. Она обратилась к подписчикам и рассказала, что не нужно комплексовать по поводу возраста. Анна Семенович уверена, что человеку столько лет, на сколько он себя чувствует. Также бывшая фигуристка написала: "Мы управляем этой реальностью и только нам решать сколько нам лет". Телеведущая призналась, что она уже давно чувствует себя на 27 и выглядит на столько же.

В конце публикации Анна Семенович попросила написать ей поздравления, чтобы она, прочитав их, стала еще счастливей. Также исполнительница уверена, что любовь и есть та сама причина, по которой она выглядит моложе своего возраста. Подписчики отреагировали моментально. Они пожелали имениннице успехов во всех начинаниях, здоровья и всегда оставаться самой собой.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:39

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