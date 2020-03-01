Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию из-за ситуации в Сирии





С таким заявлением Крамп-Карренбауэр выступила в беседе с журналистами немецкого издания FAS. Как утверждает министр, Вашингтон и Брюссель должны совместно усилить давление на Владимира Путина и Башара Асада, чтобы задать основы для политического диалога и прекратить «ужасную войну». Гуманитарную ситуацию, которая на данный момент складывается в Арабской республике, политик, и вовсе, назвала катастрофической, добавив, что это оказывает влияние на всех.Стоит напомнить, что ситуация с вооруженными столкновениями в районе сирийской провинции Идлиб обострилась после того, как члены террористических группировок развернули масштабное наступление на позиции правительственных сил. Военнослужащие САР открыли ответный огонь, по данным российского военного ведомства, под обстрел при этом попали и турецкие военные, которых не должно было быть в указанных районах.