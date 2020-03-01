Гримеры назвали секретом молодости Софии Ротару силиконовые маски





В эфире популярного шоу «Ты не поверишь» один из пластических гримеров наглядно показал на фотографии артистки, что, как он считает, на лице певицы можно рассмотреть переход между настоящей кожей и маской. Как правило, этот участок своего лица София Ротару скрывает под волосами. А если кожа упреет, то маска может немного отслоиться, что и делает накладку заметной.Кроме того, эксперт также отметил, что процесс накладывания такой маски довольно сложен и занимает более трех часов. Сама же маска при этом является одноразовой. Более того, ее стоимость составляет порядка 50 000 рублей. Также специалист подчеркнул, что заметить профессионально сделанную накладку почти невозможно, в то же время носить ее на лице можно не дольше 12 часов.