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Гримеры назвали секретом молодости Софии Ротару силиконовые маски

Поклонники известной певицы Софии Ротару вот уже много лет безуспешно бьются над разгадкой «вечной молодости» 72-летней артистки. По словам опытных гримеров, этот феномен имеет вполне логичное объяснение, которое заключается в использовании знаменитостью специальных силиконовых масок.
Гримеры назвали секретом молодости Софии Ротару силиконовые маски

В эфире популярного шоу «Ты не поверишь» один из пластических гримеров наглядно показал на фотографии артистки, что, как он считает, на лице певицы можно рассмотреть переход между настоящей кожей и маской. Как правило, этот участок своего лица София Ротару скрывает под волосами. А если кожа упреет, то маска может немного отслоиться, что и делает накладку заметной.

Кроме того, эксперт также отметил, что процесс накладывания такой маски довольно сложен и занимает более трех часов. Сама же маска при этом является одноразовой. Более того, ее стоимость составляет порядка 50 000 рублей. Также специалист подчеркнул, что заметить профессионально сделанную накладку почти невозможно, в то же время носить ее на лице можно не дольше 12 часов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:06

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