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Диетологи назвали главные ошибки во время готовки, которые мешают потере веса

По мнению иностранных диетологов, приготовление еды считается столь же важным для рациона, как и сами блюда. Эксперты назвали главные ошибки во время готовки, которые мешают потере веса.

Сжигающие калории упражнения в спортзале и строгие диеты могут быть чрезвычайно неэффективными в случае неправильной готовки. К примеру, использование чрезмерного количества растительного или сливочного масла, которые добавляют лишние жиры в рацион. По словам американского диетолога Сьюзи Баррелл, ежедневная порция должна не превышать двух столовых ложек. Идеальным вариантом может стать приготовление пищи с помощью сковородок, которые не требуют добавления масла.

Кроме того, зачастую для улучшения вкуса люди пользуются различными майонезами и томатными соусами. Проблема заключается в том, что худеющие люди получают от них сотни калорий, соли и сахара ежедневно. То же самое относится и к различным "здоровым" добавкам, вроде феты, обезжиренного сыра, авокадо или сметаны. Альтернативой эксперты называют использование специй и диетических соусов. Более того, некоторые люди решают заменить недостаток в калориях протеинами, которые превышают необходимое ежедневное количество. Лучше всего обратить внимание не на морепродукты и мясо птицы, а свежие овощи и салат.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:30

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