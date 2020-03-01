Диетологи назвали главные ошибки во время готовки, которые мешают потере веса





Сжигающие калории упражнения в спортзале и строгие диеты могут быть чрезвычайно неэффективными в случае неправильной готовки. К примеру, использование чрезмерного количества растительного или сливочного масла, которые добавляют лишние жиры в рацион. По словам американского диетолога Сьюзи Баррелл, ежедневная порция должна не превышать двух столовых ложек. Идеальным вариантом может стать приготовление пищи с помощью сковородок, которые не требуют добавления масла.Кроме того, зачастую для улучшения вкуса люди пользуются различными майонезами и томатными соусами. Проблема заключается в том, что худеющие люди получают от них сотни калорий, соли и сахара ежедневно. То же самое относится и к различным "здоровым" добавкам, вроде феты, обезжиренного сыра, авокадо или сметаны. Альтернативой эксперты называют использование специй и диетических соусов. Более того, некоторые люди решают заменить недостаток в калориях протеинами, которые превышают необходимое ежедневное количество. Лучше всего обратить внимание не на морепродукты и мясо птицы, а свежие овощи и салат.