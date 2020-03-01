"С праздником жёлтых цветов": Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с первым воскресеньем весны

Кристина Орбакайте опубликовала архивную черно-белую фотографию с матерью Аллой Пугачевой. В кадре знаменитости запечатлены в шубах. В комментарии исполнительница написала, что сегодня первое воскресенье весны, с чем она решила поздравить всех пользователей Сети и свою звездную родственницу. Также певица сообщила, что считает этот день праздником жёлтых цветов.В ответ Кристина Орбакайте получила поздравления с праздником от своих коллег Игоря Николаева и Алики Смеховой. Преданные поклонники высоко оценили пост известной исполнительницы и оставили большое количество лайков. Также пользователи Сети назвали Кристину Орбакайте настоящим "весенним солнышком" и пожелали ей "цвести и пахнуть", всегда оставаться позитивной и никогда не болеть. Некоторые отметили, что на опубликованном снимке Примадонна и ее дочь очень похожи.