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В Сети опубликовали список номинантов на звание "Лучшего автомобиля 2020…
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В Сети опубликовали список номинантов на звание "Лучшего автомобиля 2020 года"

В преддверии Женевского автошоу организаторы церемонии Car of the Year решили опубликовать список номинантов на звание "Лучшего автомобиля 2020 года". Известно, что 2 марта уже объявят победителя среди этих финалистов.

"Лучший автомобиль 2020 года" должен быть объявлен 2 марта, несмотря на то, что церемонию ранее планировали провести во время Женевского автосалона. Семь автомобилей номинировали десятки автомобильных экспертов из более чем 20 разных стран. Среди финалистов отметился BMW 1-Series - последняя версия малолитражного автомобиля, которая предлагает покупателям пять вариантов двигателей и три версии трансмиссии. Подобного внимания заслужил и компактный кроссовер Ford Puma, который совмещает практичность с доступностью, имея в своем каталоге гибридный двигатель.

Французские автомобили доминируют в списке Car of the Year, о чем говорит присутствие Peugeot 208, Porsche Taycan и Renault Clio. Эти три новинки решили идти в ногу со временем, потому были оснащены целым набором инновационных технологий, спортивных комплектаций и электрических установок. Все же наиболее стоящим претендентом специалисты считают уже ставшую классикой Tesla Model 3. Электрический SUV от компании Илона Маска считается самым мощным и продвинутым электрокаром на рынке, способным разогнаться до 100 км/ч всего за 2 секунды. Наконец, нельзя не отметить бюджетную Toyota Corolla 2020, которую назвали одной из самых популярных линеек в мире.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:14

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