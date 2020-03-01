«У нас было много хорошего»: Тигран Кеосаян вспомнил о дружбе с Владом Листьевым





«Я сейчас нахожусь не в России, поэтому говорить не очень удобно. Но важно не это В свое время я еще не был так сильно интегрирован во всю эту историю, так что я бы не хотел заниматься выдумками. Я знаком с людьми, которые в этом вопросе осведомлены намного лучше меня. Я же могу довольно долго и интересно рассказывать о Владе, но не об истории с убийством. У нас с ним были замечательные отношения, однако говорить об этом сейчас было бы неуместным. У нас было очень много хорошего, но это сейчас не к месту, поверьте», - приводит слова Кеосаяна портал «Телепрограмма».Стоит напомнить, Влада Листьева застрелили в подъезде его московского дома. Киллеры выпустили в журналиста все две пули, одна из которых попала в голову. Это убийство вызвало широкий общественный резонанс, однако преступление не раскрыто до сих пор.