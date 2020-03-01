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«У нас было много хорошего»: Тигран Кеосаян вспомнил о дружбе с Владом Листьевым

1 марта 2020 года исполняется ровно 25 лет со дня убийства известного российского журналиста и телеведущего Влада Листьева. Его коллега Тигран Кеосаян вспомнил о своей дружбе с Листьевым и поделился своими эмоциями в годовщину гибели одного из самых успешных медиаменеджеров девяностых годов.
«У нас было много хорошего»: Тигран Кеосаян вспомнил о дружбе с Владом Листьевым

«Я сейчас нахожусь не в России, поэтому говорить не очень удобно. Но важно не это В свое время я еще не был так сильно интегрирован во всю эту историю, так что я бы не хотел заниматься выдумками. Я знаком с людьми, которые в этом вопросе осведомлены намного лучше меня. Я же могу довольно долго и интересно рассказывать о Владе, но не об истории с убийством. У нас с ним были замечательные отношения, однако говорить об этом сейчас было бы неуместным. У нас было очень много хорошего, но это сейчас не к месту, поверьте», - приводит слова Кеосаяна портал «Телепрограмма».

Стоит напомнить, Влада Листьева застрелили в подъезде его московского дома. Киллеры выпустили в журналиста все две пули, одна из которых попала в голову. Это убийство вызвало широкий общественный резонанс, однако преступление не раскрыто до сих пор.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:07

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