Тест-драйв обновленной Honda Insight показал уровень эффективности расхода топлива





Команда из иностранного автолюбительского издания MotorTrend обнародовала результаты испытаний Honda Insight 2019 года. Водитель смог за 377 дней преодолеть около 32,7 тысяч км от округа Ориндж до Лос-Анджелеса и обратно, а также совершил несколько поездок в район залива Сан-Франциско, горы Сьерра-Невада и пустыни Калифорнии. Лишь после 20 тысяч км возникла необходимость в замене масла и обслуживании шин, а весь путь обошелся исследователям в 1,6 тысячи л бензина, общей стоимостью в 1,7 тысячи долларов США.Результаты тест-драйва показали удивительную экономию в расходе топлива, которая в среднем достигала 0,09 доллара на 1,5 км. Кроме прочего, была отмечена легкость и повышенная управляемость во время езды, которая слегка ухудшилась из-за неудобных сидений. Также среди основных преимуществ эксперты назвали определенную "спортивность" компактного "гибрида", которая лишь на крутых поворотах и склонах вынуждала водителя выжимать педаль до пола. В общем и целом, Honda Insight считается отличным выбором для экономных автолюбителей.