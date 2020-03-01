"На "чёрный день" : Надежда Бабкина призналась, что смогла накопить 5 миллионов рублей





Надежда Бабкина сообщила, что зарабатывая деньги очень легко их тратит. Её основное увлечение - это приобретение одежды и украшений. На их покупку она готова потратить до 130 тысяч рублей за один раз. Исполнительница зачастую покупает по 3 вещи и тратит на это очень много денег. При походах по магазинам она может приобрести платье за 60 тысяч рублей, блузку – за 17-20 тысяч, и обувь. Певица также не отказывается от украшений, которые ей предлагают. Вместе с этим у неё получается откладывать некоторые средства на «черный день». Она отмечает, смерть близких друзей заставляет задуматься и над её уходом из жизни.На вопрос о том, сколько она смогла накопить, отметила, этого достаточно будет для похорон. У неё получилось накопить приблизительно 5 миллионов рублей. Это её личная "подушка безопасности" на неопределённое время. Певица сообщила, ей не нравится давать деньги в долг. Причиной этому является то, что одалживая финансы, она не хочет портить с человеком отношения. Для реализации задуманного исполнительница может отдать некоторую сумму без возврата.