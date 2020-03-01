АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети опубликовали список номинантов на звание "Лучшего автомобиля 2020…
EUR 73.72 USD 66.99
Курс валют на 29.02.2020

"На "чёрный день" : Надежда Бабкина призналась, что смогла накопить 5 миллионов рублей

Надежда Бабкина в эфире программы «Секрет на миллион» рассказала, за один поход по магазинам она может потратить до 130 тысяч рублей. При этом исполнительница смогла накопить 5 миллионов рублей, которые называет своей личной "подушкой безопасности" на неопределённое время.

Надежда Бабкина сообщила, что зарабатывая деньги очень легко их тратит. Её основное увлечение - это приобретение одежды и украшений. На их покупку она готова потратить до 130 тысяч рублей за один раз. Исполнительница зачастую покупает по 3 вещи и тратит на это очень много денег. При походах по магазинам она может приобрести платье за 60 тысяч рублей, блузку – за 17-20 тысяч, и обувь. Певица также не отказывается от украшений, которые ей предлагают. Вместе с этим у неё получается откладывать некоторые средства на «черный день». Она отмечает, смерть близких друзей заставляет задуматься и над её уходом из жизни.

На вопрос о том, сколько она смогла накопить, отметила, этого достаточно будет для похорон. У неё получилось накопить приблизительно 5 миллионов рублей. Это её личная "подушка безопасности" на неопределённое время. Певица сообщила, ей не нравится давать деньги в долг. Причиной этому является то, что одалживая финансы, она не хочет портить с человеком отношения. Для реализации задуманного исполнительница может отдать некоторую сумму без возврата.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи назвали главные ошибки во время готовки, которые мешают потере…
"С праздником жёлтых цветов": Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с первым воскресеньем…
В Сети опубликовали список номинантов на звание "Лучшего автомобиля 2020…
«У нас было много хорошего»: Тигран Кеосаян вспомнил о дружбе с Владом…
"На "чёрный день" : Надежда Бабкина призналась, что смогла накопить 5 миллионов…
Тест-драйв обновленной Honda Insight показал уровень эффективности расхода…
Эксперты назвали главные ошибки водителей во время долива…
Учёные : Мужская импотенция зависит от ширины…
Отец Юлии Началовой запел спустя год после смерти…
Сергей Лазарев назвал причину конфликта с Симоном Осиашвили во время шоу «Ну-ка, все…
Эксперты рассказали, есть ли эффект от громкого «спортивного» выхлопа на…
Александр Ревва рассказал о личном рекорде в сексе в восемь…
Роспотребнадзор поделился советами для поддержания…
Xiaomi представила бесконтактный термометр…
Ученые составили список помогающих «поумнеть»…
«Мы ее потеряли»: Елена Соловей не перевезла мать в США из-за ее…
Врач-онколог Мария Королева раскрыла детали развития рака груди у…
Эксперты составили список готовых покорить рынок России в 2020 году…
Экс-супруга Сергея Пархоменко Полина Ололо обвинила рэпера в похищении…
Эксперт Евгений Додолев вспомнил о годовщине со дня смерти ведущего Владислава…
Блогер сравнил скорость работы iPhone 6s и 11 Pro…
Бывший супруг Екатерины Гордон Сергей Жорин обвинил её в употреблении запрещённых…
Невзлюбивший светские вечера Илья Глинников пожаловался на эмоциональное…
Ученые рассказали о пользе «золотого» молока с…
В США прошла тестовая демонстрация фильма “Годзилла против…
Мирные кварталы Триполи подверглись обстрелу боевиков ПНС Ливии из…
Стоимость игрового смартфона Xiaomi Black Shark 3 раскрыта до официальной…
«Мне так жаль, что я туда пошел»: Дима Билан раскритиковал интервью с Ириной…
Просмотреть все новости