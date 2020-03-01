Эксперты назвали главные ошибки водителей во время долива антифриза





Многие системы автомобиля нуждаются в тщательной проверке уровня рабочих жидкостей, которые часто необходимо доливать. Все же, несмотря на простоту процедуры, антифриз может закипать, тем самым создавая трудности для водителя и двигателя. Из-за поднятия температуры до 100 градусов по цельсию продукт даже может вытечь из бачка на человека и привести к ожогу. Основной ошибкой автомобилистов является залив ОЖ в силовую установку, которая чрезмерно нагрелась. Поэтому использовать "охлаждайку" можно лишь на остывшем моторе.Другой рекомендацией от специалистов является правильное паркование, которое не заставит машину стоять под уклоном. В таком случае поступление антифриза станет излишним, что вызовет худшие последствия, чем его недостаток. Известно, что во время работы ОЖ увеличивается в объеме и вполне способен привести к разрыву бака и даже радиатора. Результатом подобного станет вытекание жидкости на трассу, перегревание агрегата и поездка в техсервис. Наконец, следует придерживаться одного типа ОЖ из-за того, что каждый производитель использует разную основу.