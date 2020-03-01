Отец Юлии Началовой запел спустя год после смерти артистки





, - заявила певица. Артистка также отметила, что впервые познакомилась с тогда еще совсем юной Юлией Началовой на передаче «Утренняя звезда» и сразу же разглядела в ней большой талант, решив взять ее с собой в гастрольный тур.Стоит напомнить, что 16 марта 2020 года исполнится ровно год с момента смерти певицы Юлии Началовой. Она скончалась в самом от сердечной недостаточности, усугубленной заражением крови.