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Отец Юлии Началовой запел спустя год после смерти артистки

Отец известной российской исполнительницы Юлии Началовой Виктор стал одним из гостей популярного ток-шоу «Сегодня вечером». Тема нового выпуска передачи была посвящена Ирине Понаровской. Именно ради своей давней знакомой композитор и решился исполнить песню.
Отец Юлии Началовой запел спустя год после смерти артистки

«Витя, хочу отчитаться перед тобой. В минувшем году у меня был сольник в Воронеже, а именно в этом городе родилась Юля. Выступая со сцены я сказала зрителям, что в этот день они будут слышать ее голос. Пожалуй, это единственное из всего, что я могла бы сделать для твоей любимой дочки в тот день», - заявила певица. Артистка также отметила, что впервые познакомилась с тогда еще совсем юной Юлией Началовой на передаче «Утренняя звезда» и сразу же разглядела в ней большой талант, решив взять ее с собой в гастрольный тур.

Стоит напомнить, что 16 марта 2020 года исполнится ровно год с момента смерти певицы Юлии Началовой. Она скончалась в самом от сердечной недостаточности, усугубленной заражением крови.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:22

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