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Сергей Лазарев назвал причину конфликта с Симоном Осиашвили во время шоу «Ну-ка, все вместе!»

Новый выпуск шоу «Ну-ка, все вместе!» отметился скандалом с участием Сергея Лазарева и Симона Осиашвили. Бронзовый призер «Евровидения» назвал причину конфликта, связанного с судейской несправедливостью.

Сергей Лазарев недавно поделился публикацией в соцсети Instagram, которая демонстрировала отрывок из музыкальной телепрограммы «Ну-ка, все вместе!». На кадрах видно, как известный певец вступил в словесную перепалку с поэтом-песенником Симоном Осиашвили, который являлся членом жюри. Последний выступал за уход конкурсантки, которая исполнила композицию на иностранном языке. 67-летний музыкант мотивировал свою позицию тем, что хотел бы видеть в финале шоу «русские песни, которые отличаются душевностью».

Это высказывание стало причиной конфликта между Осиашвили и Лазаревым. Экс-участник группы Smash!! возмутился тем, что участница конкурса выступила прекрасно, а ей «рубят дорогу из-за личных и несправедливых предпочтений судьи». Более того, Лазарев признался в ненависти к стереотипному мышлению и ярлыкам, с которыми сам часто сталкивался в начале звездной карьеры. Знаменитость попросил своих подписчиков в соцсетях пересмотреть новый выпуск «Ну-ка, все вместе!», чтобы самим дать оценку происходящему.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:11

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