Учёные : Мужская импотенция зависит от ширины шага





Основным элементом возникновения импотенции для мужчин является сила мышц и гибкость паховой области. Такой вывод сделали учёные, которые провели несколько экспериментов и обнаружили необычную причину её появления. Эксперты проанализировали данные 324 участников эксперимента, у которых измерили длину шага при ходьбе по отношению к росту, высоту подъема стопы, а также скорость обычного передвижения.Согласно утверждениям руководителя проекта доктора Шинго Хакатеям, мужчины, имеющие короткий относительно роста шаг, подвержены возникновению заболевания на 40% больше, чем те, у кого шаг длиннее. Ранние исследования доказывали, импотенция может быть связана со слабостью мышц тазового дна. Но данный эксперимент открыл новую картину.