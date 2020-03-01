Учёные : Мужская импотенция зависит от ширины шага
Учёные из Японии провели исследование и выявили необычную причину мужской импотенции. Согласно их утверждениям, чем короче шаг относительно роста у представителя сильного пола, тем больше шансов возникновения эректильной дисфункции.
Основным элементом возникновения импотенции для мужчин является сила мышц и гибкость паховой области. Такой вывод сделали учёные, которые провели несколько экспериментов и обнаружили необычную причину её появления. Эксперты проанализировали данные 324 участников эксперимента, у которых измерили длину шага при ходьбе по отношению к росту, высоту подъема стопы, а также скорость обычного передвижения.
Согласно утверждениям руководителя проекта доктора Шинго Хакатеям, мужчины, имеющие короткий относительно роста шаг, подвержены возникновению заболевания на 40% больше, чем те, у кого шаг длиннее. Ранние исследования доказывали, импотенция может быть связана со слабостью мышц тазового дна. Но данный эксперимент открыл новую картину.
Основным элементом возникновения импотенции для мужчин является сила мышц и гибкость паховой области. Такой вывод сделали учёные, которые провели несколько экспериментов и обнаружили необычную причину её появления. Эксперты проанализировали данные 324 участников эксперимента, у которых измерили длину шага при ходьбе по отношению к росту, высоту подъема стопы, а также скорость обычного передвижения.
Согласно утверждениям руководителя проекта доктора Шинго Хакатеям, мужчины, имеющие короткий относительно роста шаг, подвержены возникновению заболевания на 40% больше, чем те, у кого шаг длиннее. Ранние исследования доказывали, импотенция может быть связана со слабостью мышц тазового дна. Но данный эксперимент открыл новую картину.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:31