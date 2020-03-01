Эксперты рассказали, есть ли эффект от громкого «спортивного» выхлопа на авто





Мощность двигателя находится в зависимости от целого ряда факторов, в том числе и от выпускной системы. Если обеспечить быстрый, эффективный и беспрепятственный отвод отработавших газов, можно действительно добиться вывода мотора на более высокие мощности. В то же самое время, до владельцев транспорт далеко не всегда доходит с такими характеристиками, поскольку оснащается выхлопной системой, цель которой заключается не только в отводе отработавших газов, но и в обеспечении соответствия ряду экологических требований. Принимаются во внимание при этом и показатели шума, которые в легковых авто принято ограничивать 96 децибелами. Те автолюбители, которые хотят получить от своей машины больше мощности, прибегают к установке прямоточных систем, в которых отсутствует резонатор и катализатор, а также глушитель. В результате показатели мощности двигателя могут возрасти на 10-15%. Поэтому определенную эффективность она дает.Однако, подчеркивают эксперты, есть у такого решения и ряд недостатков. К примеру, в общем потоке с таким шумом передвигаться нельзя, поскольку он не соответствует нормам, кроме того, удаление из системы катализатора повышает объем вредных выбросов в атмосферу, поэтому экологические нормы в таком случае тоже не соблюдаются. А если сохранить в системе выпуска катализатор с резонатором, установив лишь прямоточную систему с шумом, как у спортивного автомобиля, то эффект будет лишь звуковым, а вот мощность при этом останется прежней.