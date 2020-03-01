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Эксперты рассказали, есть ли эффект от громкого «спортивного» выхлопа на авто

Автомобильные эксперты поделились мнением о том, дает ли эффект «спортивная» грохочущая выхлопная система, и нужно ли тратиться автомобилистам на ее установку. Первое, на что обратили внимание специалисты, так это на то, что в общем потоке автомобили с таким выпуском вызывают раздражение со стороны других участников движения.
Эксперты рассказали, есть ли эффект от громкого «спортивного» выхлопа на авто

Мощность двигателя находится в зависимости от целого ряда факторов, в том числе и от выпускной системы. Если обеспечить быстрый, эффективный и беспрепятственный отвод отработавших газов, можно действительно добиться вывода мотора на более высокие мощности. В то же самое время, до владельцев транспорт далеко не всегда доходит с такими характеристиками, поскольку оснащается выхлопной системой, цель которой заключается не только в отводе отработавших газов, но и в обеспечении соответствия ряду экологических требований. Принимаются во внимание при этом и показатели шума, которые в легковых авто принято ограничивать 96 децибелами. Те автолюбители, которые хотят получить от своей машины больше мощности, прибегают к установке прямоточных систем, в которых отсутствует резонатор и катализатор, а также глушитель. В результате показатели мощности двигателя могут возрасти на 10-15%. Поэтому определенную эффективность она дает.

Однако, подчеркивают эксперты, есть у такого решения и ряд недостатков. К примеру, в общем потоке с таким шумом передвигаться нельзя, поскольку он не соответствует нормам, кроме того, удаление из системы катализатора повышает объем вредных выбросов в атмосферу, поэтому экологические нормы в таком случае тоже не соблюдаются. А если сохранить в системе выпуска катализатор с резонатором, установив лишь прямоточную систему с шумом, как у спортивного автомобиля, то эффект будет лишь звуковым, а вот мощность при этом останется прежней.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:02

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