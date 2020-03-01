Александр Ревва рассказал о личном рекорде в сексе в восемь минут





Александр Ревва и его супруга Анжелика имеют традицию: клясться друг другу в любви в различных местах. Недавно у них прошла свадьба на Мальдивах. Шоумен утверждает, жена для него настоящий источник вдохновения. Он благодарен ей за поддержку и любовь. Юморист старается доставить супруге удовольствие во всех сферах, в том числе и в интимной. Артист заявляет, в постели у него есть личный рекорд и это восемь минут, а потом он засыпает. Утром ему достаточно полторы минуты.Стоит отметить, Ревва встретился со своей будущей супругой в 2004 году на одной из местных дискотек. Он решил потратить все свои деньги на лимузин, чтобы сразить её. Она была очень тронута таким поступком, с тех пор влюбленные всегда вместе. Пара встречалась в течении трёх лет, после чего шоумен предложил Анжелике пожениться, позднее у них появилась дочь. На данный момент супруги воспитывают 12-летнюю Алису и 6-летнюю Амели. Однако артист отмечает, ему очень хочется стать многодетным отцом. Он хочет, чтобы в его семье также появился и мальчик, надеется на понимание со стороны супруги.