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Роспотребнадзор поделился советами для поддержания иммунитета

Каждый год 1 марта во многих странах отмечается Всемирный день иммунитета. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора поделились полезными советами, которые позволят сохранить нормальное состояние иммунной системы.
Роспотребнадзор поделился советами для поддержания иммунитета

Прежде всего, советуют эксперты ведомства, человеку будет полезным не употреблять спиртное и закаляться. А вот в числе явных признаков снижения иммунитета в надзорном органе называют участившиеся простуды, появление герпеса на губах, бессонницу или сонливость, боли в мышцах и суставах, участившиеся головные были, а также различные кожные высыпания. С целью поддержания иммунной системы в хорошем состоянии специалисты рекомендуют придерживаться здоровой диеты, отказаться от курения и спиртных напитков, спать хотя бы по 8 часов в сутки, заниматься спортом и закаляться.

«Работа иммунной системы примерно наполовину зависит от образа жизни человека. Для того, чтобы внутренние органы работали правильно, а самочувствие всегда было хорошим, следует заниматься укреплением естественного иммунитета и не пренебрегать вакцинацией», - говорится в сообщении ведомства.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:40

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