Роспотребнадзор поделился советами для поддержания иммунитета

«Работа иммунной системы примерно наполовину зависит от образа жизни человека. Для того, чтобы внутренние органы работали правильно, а самочувствие всегда было хорошим, следует заниматься укреплением естественного иммунитета и не пренебрегать вакцинацией», - говорится в сообщении ведомства.





Прежде всего, советуют эксперты ведомства, человеку будет полезным не употреблять спиртное и закаляться. А вот в числе явных признаков снижения иммунитета в надзорном органе называют участившиеся простуды, появление герпеса на губах, бессонницу или сонливость, боли в мышцах и суставах, участившиеся головные были, а также различные кожные высыпания. С целью поддержания иммунной системы в хорошем состоянии специалисты рекомендуют придерживаться здоровой диеты, отказаться от курения и спиртных напитков, спать хотя бы по 8 часов в сутки, заниматься спортом и закаляться.