Xiaomi представила бесконтактный термометр Barcon





Как подчеркивают в самой компании, измерить температуру тела с помощью нового гаджета можно за доли секунды. Эта разработка оснащена измерителем температуры с сенсором компенсации, который позволяет учитывать погрешность показателей с оглядкой на температуру окружающей среды. Кроме того, в устройстве есть функция автоматической записи замеров, что упростит мониторинг измерений в определенный период времени. Производитель также утверждает, что погрешность измерений нового устройства составляет всего 0,2 градуса. В термометре присутствует и несколько полезных для пользователя функций, к примеру, уведомления о лихорадке, помощь при неправильном использовании и прочее.В процессе измерения температуры тела полученный результат отображается на дисплее менее чем за 1 секунду. Достаточно лишь навести устройство на тело и нажать клавишу. Кроме того, термометр также позволяет измерять температуру любых других объектов и даже жидкостей. Стоимость новинки составит 24 доллара США.